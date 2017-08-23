ABD'de Powerball Lotosu yine devir etti! Rekora gidiyor...

Yetkililer, son çekilişte büyük ikramiyenin yine kimseye çıkmadığını belirterek, Powerball Lotosu'nun büyümeye devam edeceğini 700 milyon dolarlık rekor bir rakama yükseldiğini bildirdi. Powerball Loto ikramiyesi 700 milyon dolarla ABD tarihinde üçüncü büyük ikramiyesi olacağı belirtildi. Yetkililer, dünyanın en büyük piyango ikramiyelerinden biri olan Powerball Lotusu Çarşamba gününe 800 Milyon doları bulabileceğini dile getirdi. Dev ödülü kazanma ihtimalinin 292. 2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

Powerball Lotosu ABD'de Washington, ABD’ye bağlı Porto Riko ve Virgin Adaları'nın yanı sıra 44 eyalette oynanıyor.

Hasan Çelik