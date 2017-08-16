ABD'de protestocular Konfederasyon Anıtı heykelini yıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde geçen hafta sonu başlayan ölümcül protesto olaylarına öfkelenen bir grup karşı görüşteki protestocu, Kuzey Carolina'da Amerikan İç Savaşı’ndaki Konfederasyon askerlerini onurlandırmak için dikilen heykeli yıkarak yerde tekmeledi. Kuzey Carolina eyaletinin Durham kentinde 1924’te dikilen ve tüfek tutan bir askeri işaret eden Konfederasyon Askeri Heykeli'nin, kalabalık protesto göstericileri tarafından boynuna ip bağlanarak aşağıya indirildiği belirtildi.

Yetkililer sokaklarda huzurun ve kamu güvenliğinin önemli olduğunu belirterek, göstericilerin hak ettikleri cezaları mutlaka alacaklarını belirti. Heykelin onarılıp tekrardan yerine dikilip dikilmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi.

Hasan Çelik