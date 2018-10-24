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ABD'de rehabilitasyon merkezinde 6 çocuk öldü

ABD'de rehabilitasyon merkezinde 6 çocuk öldü
ABD'de rehabilitasyon merkezinde 6 çocuk öldü

ABD’nin New Jersey eyaletinin Wanaque Haskell kentinde Hemşirelik ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 çocuğun hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise bulaşıcı viral salgın hastalığı şüphesiyle tedavi altında tutuldukları açıklandı.

New Jersey eyaleti Sağlık Dairesi, bir rehabilitasyon merkezinde “tıbbi açıdan kırılgan olan çocuklar” için ciddi bir virüs salgınından 6 çocuğun öldüğünü ve 12 kişinin de ağır şekilde hastalandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ”Ciddi şekilde bağışıklık sistemine sahip, tıbbi açıdan hassas çocukları etkilemektedir” denildi. Toplumsal olarak ileriki günlerde daha da şiddetli olabileceği uyarısında bulunuldu. Wanaque Hemşirelik ve Rehabilitasyon Merkezi, ciddi viral salgın hastalığı tam olarak sona erene kadar yeni hastalara kapalı tutulacağı ve hasta kabulünün yapılmayacağını açıkladı.
Öte yandan, rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybeden hastaların isim ve yaşları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.  

Hasan Çelik
 

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