ABD’de restorana silahlı saldırı

ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde yer alan yabancı turistlerin de bulunduğu bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. İçeride çok sayıda rehine olduğu ve restoranda çalışan bir kişinin vurulduğu belirtildi. Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg, yaptığı açıklamada, Charleston şehir merkezindeki yaşanan saldırı ve rehine olayının Virginia’daki olaylar ile bir bağlantısının ve ırkçılıkla ilişkili olmadığını açıkladı.

Restoranda kaç tane rehinenin olduğu konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Charleston Polisi, olay yerine SWAT ekipleri (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) ve bomba imha biriminin gönderildiğini, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldığını belirtti. Polis olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Hasan Çelik