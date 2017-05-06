Diğer
Kategoriler

ABD'de sel: 11 ölü

ABD’de şiddetli yağışların neden olduğu selde 11 kişi hayatını kaybetti.

ABDde sel: 11 ölü

06 Mayıs 2017 00:22

ABD'nin Arkansas, Illinois, Louisiana, Indiana ve Missouri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, ölen kişilerin sele araçlarında yakalandıktan sonra hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, Missouri ve Mississippi nehirlerinin selden etkilenip, suların yükselebileceği uyarısında bulundu. Selin zararın 1 milyar dolar olduğu açıklandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!