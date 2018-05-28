ABD’de sel felaketi!

ABD’nin Maryland eyaletinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkezi Ellicott City olan Howard Bölgesi’nde acil durum ilan edildi. Howard Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Allan Kittleman, Ellicott City’de sel nedeniyle 40 yaşlarında bir erkeğin kaybolduğunu açıkladı. Kittleman, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü açıkladı. Sel nedeniyle bölgede hasar meydana geldiği, bir çok aracın sele kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Bir çok kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından sular altında kalan araçlarından kurtarıldığı belirtildi.