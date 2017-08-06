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ABD'de sel uyarısı yapıldı

ABD'nin Delaware, Maryland, Pennsylvania ve New Jersey eyaletleri için sel uyarısı yapıldı.

ABDde sel uyarısı yapıldı

06 Ağustos 2017 23:26

ABD'nin, Kuzeydoğu Delaware, Maryland, Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerinde etkili olması beklenilen yağmurun su taşkınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Mount Holly'deki Ulusal Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, kıyı şeridinde etkili olacak sağanak yağmurun, sonrasında su seviyelerinin yükseleceği uyarılarında bulunarak, kara yolunda su taşkınlarının yaşanabileceği açıklaması yapıldı. Sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve evlerindeki vatandaşların daha dikkatli olmaları istenildi. 

Etiketler: ABD, Delaware, Maryland, Pennsylvania


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