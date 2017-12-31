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ABD'de silahlı çatışma!

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde görev başındaki polise silahlı saldırı düzenlendi.

ABDde silahlı çatışma!

31 Aralık 2017 20:52

Çatışmada 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, 4 polis ve 2 sivil yaralandı. Silahlı saldırgan da polis tarafından olay yerinde öldürüldü. 

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde polise gelen bir ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Douglas Polis Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan bir polis şefini öldürdükten sonra 4 polis ve 2 sivili vatandaşı yaraladığı bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 

Hasan Çelik
 

 

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