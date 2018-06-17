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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde sanat festivalinde düzenlenen saldırıda saldırgan öldürülürken, 20 kişi de yaralandı.

ABDde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

17 Haziran 2018 14:51

New Jersey’in başkenti Trenton’da Cumartesi öğleden sonra başlayan ve Pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi planlanan 'Art All Night Trenton 2018’ festivalinde gece yarısı silah sesleri duyulmaya başlandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 20 kişi silahla yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 13 yaşında bir erkek çocuğu ve üç kişinin durumunun kritik olduğunu bildirildi. 

Mercer İlçe Savcısı Angelo Onofri, saldırıyı gerçekleştirenlerden 33 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kişinin öldürüldüğünü bildirirken, polis yetkilileri de 1 kişinin ise şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını açıkladı. Polis olay yerinde birden fazla silah ele geçirdi. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

 

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