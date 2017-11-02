ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinin Thornton şehrinde bir süpermarkette gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İki erkeğin mağazada, bir kadının ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Thornton polis sözcüsü Victor Avila, silahlı saldırganın siyah ceket, mavi kot pantolon ve kahverengi gömlek giydiğini söyledi. Silahlı saldırganın mağazanın güney girişinden girdiğini ve silahla rastgele ateş etmeye başladığı bildirildi. Avila, üç kurbanın mağazanın girişine yakın bir yerde vurulduklarını söyledi.