ABD’de şüpheli mektup paniği !

ABD’nin Virginia eyaletinin Arlington kenti itfaiye yetkilileri, bilinmeyen bir madde içeren zarfın bir yönetim binasında açılmasının ardından 11 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin ise ağırlaşarak hastaneye kaldırıldığını açıklandı. ABD Deniz Kuvvetleri komutanlığı tarafından kullanılan binada, insanlar postayla gelen bir zarfı açtıktan sonra kendilerini kötü hissetmeye başladıkları, boğaz ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetlerle hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Binada bulunan ABD Deniz Piyadeleri tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildikleri açıklandı. Açılan postadan etkilenenler arasında 2 denizci personelin olduğu belirtildi. Olaydan sonra söz konusu zarfın ortadan kaldırıldığı ve binada geniş çaplı bir temizliğin yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, FBI ve NCIS ekipleri olayla ilgili ortak bir soruşturma yürüttükleri açıklandı.

Hasan Çelik

