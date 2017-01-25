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ABD'de Tarkan çılgınlığı

2-3 ve 5 Mart’ta ABD’de konser verecek olan Tarkan’a yabancı hayranları şimdiden büyük ilgi gösterdi. Megastar’ın fiyatları 390 ile 620 lira arasında değişen biletleri, tükenmek üzere...

ABDde Tarkan çılgınlığı

25 Ocak 2017 19:47

Türkiye'deki konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Tarkan, ABD'de de kural bozmadı. SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart'ta New York'taki Hammerstein Konser Salonu'nda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'taki The Novo by Microsoft'ta sahne alacak olan ünlü sanatçının konserlerinin biletleri hayranları tarafından kapışıldı.

SADECE TÜRKLER OLMAYACAK
Rihanna ve Jennifer Lopez'in de sahne aldığı dünyanın en gözde salonlarında konser verecek olan Tarkan'ın 2 Mart'taki konserinin biletleri şimdiden tükendi. Diğer iki konserinin biletleri de tükenmek üzere olan Megastar, Amerika'nın en önemli sahnelerinde Türkler'in yanı sıra yabancı hayranlarıyla da bir araya gelecek. Fiyatı 390 lira ile 620 lira (104-165 dolar) arasında değişen biletlere sanatçının Amerikalı ve Güney Amerikalı sevenleri de büyük ilgi gösterdi. Repertuvarına yeni albümündeki parçaları da eklemesi beklenen Tarkan, Amerika'daki hayranlarını coşturacak. Ünlü sanatçının Turkcell sponsorluğunda gerçekleşecek olan konserlerinde yabancı Megastar hayranları Türk ezgileri eşliğinde eğlence dolu anlar yaşayacak…. 

Özge Gürcan - Takvim gazetesi

Etiketler: ABD, tarkan


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