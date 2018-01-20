Diğer
Kategoriler

ABD’de Trump karşıtı protesto gösterileri başladı

ABD’de Federal Hükümetin kapanmasının ardından ülke genelinde Başkan Trump karşıtı protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

ABDde Trump karşıtı protesto gösterileri başladı

20 Ocak 2018 23:57

ABD’de Federal Hükümetin kapanmasından sonra ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump’a tepkiler giderek büyüyor. Protestocular Trump’ın Florida’daki evinin yakınında toplanan, iki üç yüz kişilik gruplar halinde Trump karşıtı protesto gösterileri başladı. Chicago, New York, Kuzey Carolina, Los Angeles, Pennsylvania eyaletlerinde çok sayıda gösterici sokaklara çıkarak Trump’ı protesto ediyor. Gösterilerin gece saatlerinde daha yoğun ve kalabalık olması bekleniyor.

ABD genelinde Trump'ın başkanlıkta birinci yıldönümünde yürüttüğü politikalarına karşı ve dün gece yarısından sonra Federal Hükümetin kapanmasından sonra ülke genelinde gösterilerin başlayacağı ve iç karışıklığa doğru gidebileceği belirtiliyor. Chicago, Teksas, Virginia, Los Angeles'taki organizatörler, devlet görevlileri ve ünlüler de dahil olmak üzere binlerce kişinin Belediye Sarayı'na yürüyeceği açıklandı. 

Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç