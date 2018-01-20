ABD’de Trump karşıtı protesto gösterileri başladı

ABD’de Federal Hükümetin kapanmasından sonra ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump’a tepkiler giderek büyüyor. Protestocular Trump’ın Florida’daki evinin yakınında toplanan, iki üç yüz kişilik gruplar halinde Trump karşıtı protesto gösterileri başladı. Chicago, New York, Kuzey Carolina, Los Angeles, Pennsylvania eyaletlerinde çok sayıda gösterici sokaklara çıkarak Trump’ı protesto ediyor. Gösterilerin gece saatlerinde daha yoğun ve kalabalık olması bekleniyor.

ABD genelinde Trump'ın başkanlıkta birinci yıldönümünde yürüttüğü politikalarına karşı ve dün gece yarısından sonra Federal Hükümetin kapanmasından sonra ülke genelinde gösterilerin başlayacağı ve iç karışıklığa doğru gidebileceği belirtiliyor. Chicago, Teksas, Virginia, Los Angeles'taki organizatörler, devlet görevlileri ve ünlüler de dahil olmak üzere binlerce kişinin Belediye Sarayı'na yürüyeceği açıklandı.

Hasan Çelik

