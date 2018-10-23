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ABD'de Türk okulunda yangın

ABD'de Türk okulunda yangın
ABD'de Türk okulunda yangın

ABD’de bir Türk okulunda çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Levittown kentinde hizmet veren bir Türk okulunda akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındığı açıklandı. Yanan binanın yanındaki ek binada yatılı 60'ın üzerinde öğrenci kaldığı belirtildi. Yetkililer, yangının kalorifer borularına yakın bir yerde kağıt parçalarının ısınarak alev almasıyla başladığını belirtilerek, itfaiyenin zamanında müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı ve endişeye mahal verecek herhangi bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.  

Hasan Çelik
 

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