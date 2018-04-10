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ABD'de Türk restoranında yangın

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türk restoranda yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu binanın ikinci katındaki dans okulundan öğrenciler balkondan sarkarak vatandaşların yardımıyla alevlerden kurtulduğu belirtildi.

ABDde Türk restoranında yangın

10 Nisan 2018 11:15
ABD'de Türk restoranında yangın - Tıkla İzle

ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater kentinde hizmet veren iş adamı Murat Öztürkoğlu’na ait Beyoğlu Restoran'da henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde meydana gelen yangında can kaybının olmadığı açıklandı. 

New Jersey eyaletinde Beyoğlu Restoran'da çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına sıçradığı belirtildi. İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan genç kız, balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Olay yerinde toplanan vatandaşların yardım ettiği çocuklardan bazılarının ikinci kattan atlamayla hafif şekilde yaralandıkları açıklandı. 

Olay yerine giden Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, hafif şekilde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Edgewater Kenti Belediye Başkanı Michael J. McPartland’dan yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve yanan restoranın sahibi iş adamı Murat Öztürkoğlu ile de görüştüğü belirtildi.  

Hasan Çelik

 

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