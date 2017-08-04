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ABD'de yapılan evsiz adam heykeli tartışmalara yol açtı

ABD’de bank üzerine yapılan evsiz adam heykeli tartışmalara yol açtı.

ABDde yapılan evsiz adam heykeli tartışmalara yol açtı

04 Ağustos 2017 11:09

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri olan Philadelphia'da kilise tarafından yaptırılan ve bir papazın dualarla açtığı evsiz adam heykeli şehri ikiye böldü. Bank üzerine yatmış olarak yapılan heykel Philadelphia kentinde yaşayanlar arasında tartışmaya yol açtı. Bazıları heykeli olumlu bulurken, bazı ABD'liler ise özendirici ve şehre yakışmayan bir heykel olduğunu savundu.

ABD'de heykelin bazı şehirlerde benzerinin olduğu ancak Pennsylvania eyaletinde böyle heykelin ilk olduğu belirtildi. Papaz Bill Anderson, evsiz adam heykelinin şehirde yaşayan insanları harekete geçerek ihtiyacı olanlara yardım etmeye teşvik amaçlı yapıldığını belirtti. Anderson, "Umarız bundan sonra bunu gören ve duyan herkes sokaklarda evsizlere yardımcı olur ve toplumun evsizlere davranışı değişecektir" dedi.  

Etiketler: ABD, evsiz adam, heykel


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