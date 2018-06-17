Diğer
Kategoriler

ABD’de yaşayan Türkler seçimlerin son günü sandığa büyük ilgi gösterdi

ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için oy verme işleminin son gününde sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

ABDde yaşayan Türkler seçimlerin son günü sandığa büyük ilgi gösterdi

17 Haziran 2018 21:29

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için kurulan sandıklara seçimlerin son gününde yoğun ilgi gösterdi. ABD genelinde Türk temsilciliklerinde devam eden oy verme işlemlerinin, 17 Haziran Pazar günü saat 21.00’ de sona erecek olmasıyla Delaware, Pennsylvania, New Jersey ve New York eyaletlerinde yaşayan Türk seçmenler Türkiye New York Başkonsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106 bin 335 Türk seçmen, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oylarını kullanıyorlar.
Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç