ABD'deki göçmenlerden Trump'a protesto

ABD Başkanı Donald Trump’ın DACA programının iptali için tanıdığı altı aylık süre bugün doldu.

DACA programının son bulmasıyla hem Trump’ı hem de ABD kongresini protesto eden yüzlerce genç göçmen, Los Angeles Belediye Binası önünde gösteri düzenledi.

Gösteri, “Adalet Olmadan Barış Olmaz” sloganıyla başladı. Gösteride konuşan Kaliforniya Hayalci Ağı Organizasyonu'nun üyesi ve DACA’dan faydalanan Melody B. “Burada annemin ve anneannemin haberi olmadan bulunuyorum ama onları - orijinal hayalcileri - ailelerimizi temsil ediyorum” dedi.

ABD’ye 6 aylıkken getirilen, şu anda 18 yaşında olan ve politik bilimler okuyan, DACA’dan faydalanan Itayu T. ise “Bugün burada Başkan Trump’ı hayalciler yasasını desteklemeye çağırıyoruz. Bizler herhangi bir partinin veya politik ajandanın destekçisi değil insan haklarına sahip insanlarız” diye konuştu.

Peru doğumlu, DACA’dan faydalanan Ana da, “ABD’ye 4 yaşında geldim ve o zamandan beri buraya evim diyorum. 2017 Eylül ayında DACA iptal edildiğinde her şeyin yıkıldığını düşündüm. Sonra bir umut kendini gösterdi. Onlarca politikacı DACA’yı temelli yasallaştıracaklarını söyledi. Aylar oldu yasa nerede? Hiçbir şey yapmadan ayların geçmesine nasıl izin verdiniz, ailelerinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Yüz binlerimiz çözüm bekliyor” şeklinde konuştu.

Undocu-Media’nın kurucusu Justino Mora ise yaptığı konuşmada, “Ben dokümansız, korkmayan ve bu konuda özür dilemeyen biriyim. Bu şimdi söylememin nedeni yöneticiler bize bir vade biçtiler. Bunun bizi korkutmasını beklediler, geri çekilmemizi istediler. Ama bugün biz hayır diyoruz. Bugün savaşmaya devam edeceğiz. Bugün sadece bir başlangıç” diye seslendi.

Konuşmaların ardından aktivist, söz yazarı ve şarkıcı Andres, göçmenlik üzerine şarkılardan oluşan kısa bir konser verdi. Ardından grup belediye binasının çevresinde sloganlar eşliğinde yürüdü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan ile görüşmek isteyen gruba gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, DACA programını durdurmasının ardından kongrenin yeni yasa çıkartması için süre bugün doluyor. Her ne kadar mahkeme kararları ile DACA programında olanların statüleri şimdilik korunsa da programa yeni başvuru artık kabul edilmiyor.

Kanun koyucuların bu konuda yavaş hareket etmesini, duyarsız kalmasını ve zamanında yeni yasa çıkartmamasını protesto eden Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) önderliğinde toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi liderlerin de aralarında bulunduğu grup, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile görüşmek üzere meclise gitti.

Görüşme talebini kabul etmeyen Ryan’ın ofisinin önünde basına konuşan grup, “Burada Paul Ryan’ın bizimle konuşmasını talep ediyoruz. Böylece bizimle yüzleşebilir, ırkçı politikalardan etkilenen insanların suratlarını görebilir” diyerek, DACA programının devamı için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Gruptan gazetecilere seslenen Kaliforniya’dan Ali isimli bir kişi, “Burada çözüm istiyoruz. ABD‘nin büyük bir çoğunluğu DACA programını destekliyor, Amerikan halkının yüzde 90’ı DACA’yı destekliyor” dedi.

Christina isimli bir kadın ise, “Burada 26 yaşındaki DACA’dan faydalanan kardeşim için bulunuyorum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, kadınlar hepimiz bir aradayız ve açıkça bir çözüme ihtiyacımız var diyoruz” sözleri ile konun üzerine gitmeye ve savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Ryan’ın çağrılara cevap vermemesi üzerine grup oturma eylemi başlattı. Güvenlik güçlerinin hükümet binasında bu eylemi yapamayacakları konusunda anons yapmasına rağmen kararlı olan gruba polis müdahale etti.

CAIR’in iletişim direktörü İbrahim Hooper, İHA’ya telefon ile yaptığı açıklamada, aralarında CAIR liderlerinin de bulunduğu bir düzine kişinin tutuklandığını, şu an için durumlarını bilemediğini ancak birkaç saat içerisinde serbest bırakılacaklarını umduğunu söyledi.

Donald Trump’ın iptal ettiği, kısaca DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele düzenlemesi programı, ABD’ye çocuk yaşta gelen dokümansız göçmenlerin yani “hayalcilerin” sınır dışı edilmemesini önlüyor ve hem eğitim alma, hem de çalışma hakkı tanıyordu.

Kongrenin geçtiğimiz 6 ay boyunca programın yerine yeni bir düzenleme getirmemesi, her ne kadar şu an için mahkeme kararıyla DACA’dan faydalanmış olan göçmenleri koruma altında tutuyor olsa da yaklaşık 800 bin dokümansız genç göçmenin geleceğinde soru işaretleri doğuruyor.