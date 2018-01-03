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ABD'deki Hakan Atilla davasında jüri karara vardı

ABD’de görülen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında kararını açıklayan jüri, Atilla'yı 5 suçtan suçlu buldu, kara para aklamaktan suçsuz buldu.

ABDdeki Hakan Atilla davasında jüri karara vardı

03 Ocak 2018 22:09

ABD'de görülen davada Hakan Atilla 12 kişilik jüri heyeti tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek" suçlamalarından suçlu bulundu.

Atilla "kara para aklamak” suçlamasından ise suçsuz bulundu.

Bundan sonraki duruşmalara jüri üyelerinin katılmayacağı açıklandı. Jüri tarafından her suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından yargıcın 11 Nisan'da duruşma yapıp Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi. 

Hasan Çelik
 

Etiketler: Hakan Atilla

 

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