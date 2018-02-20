Diğer
Kategoriler

ABD’deki lise saldırganının mahkemesi ertelendi

ABD’de bir liseye yapılan silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katil zanlısı Nikolas Cruz’un mahkemesi ertelendi.

ABDdeki lise saldırganının mahkemesi ertelendi

20 Şubat 2018 10:34

ABD’nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 14 Şubat günü Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, hakim karşısına çıkartıldı. ABD’nin Ford Lauderale kentinde görülen davada Hakim Elizabeth Scherer, duruşmayı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Scherer, 17 kişinin katili Cruz’un akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin geniş kapsamlı bir araştırılmanın yapılması, tüm delillerin toplanması ve eksiklerin giderilmesi için davanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Kırmızı ceza infaz üniforması giyen katil Nikolas Cruz, Fort Lauderdale'deki kısa duruşmada herhangi bir tepki göstermeden başını öne eğerek oturdu. 

Hasan Çelik
 

Etiketler: ABD, lise, saldırgan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç