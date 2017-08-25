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ABD'deki rehineler kurtarıldı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinde silahlı bir saldırganın girdiği restoranda rehin aldığı kişilerin polis tarafından kurtarıldığı belirtildi.

ABDdeki rehineler kurtarıldı

25 Ağustos 2017 09:21

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, mutfak çalışanı kıyafetini giyen kimliği belirsiz kişi, restoranın giriş kapısını kapatarak kendisini "Charleston'un yeni kralı" ilan etmişti. Saldırgan, restoranın içinde bulunan yaklaşık 30 kişiyi rehin almıştı.

Polisin başarılı operasyonu ile rehinelerin kurtarıldığı belirtildi. Çıkan silahlı çatışmada 1 restoran çalışanının öldüğü ifade edilirken, saldırganın ise operasyon sırasında polis tarafından vurularak yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer olayın terör veya ırkçılık suçu olmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

Hasan Çelik

Etiketler: ABD


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