Amerika'da 45'inci başkanı belirleyecek seçimler için seçmen sandıklara giderken, ilginç bir olay sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ERDOĞAN'A OY ÇIKTI

Seçim çalışmaları, Demokrat Parti adayı Clinton ile Cumhuriyetçi Trump arasında kıyasıya bir mücadele içinde geçti. Sabah saatlerinde netleşecek sonuçları tüm dünya merak içinde beklerken, ABD'li bir seçmen oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adını ekledi.

Seçmen; Erdoğan'ın ismini Clinton ve Trump'la birlikte toplam 4 adayın yer aldığı oy pusulasına tükenmez kalemle yazdı ve oyunu Erdoğan'a verdi.

İşte Erdoğan'ın isminin yer aldığı o pusula:

CLINTON OYUNU KULLANDI

ABD’de Demokratlar'ın başkan adayı Hilary Clinton, oyunu New York’ta kullandı.

ABD’de 45’inci başkanını seçmek için sandık başına giden seçmen, aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratlar'ın başkan adayı Hilary Clinton ile Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump arasında karar verecek. Doğusu ile batısı arasında 3 saatlik fark bulunan ülkenin doğusunda oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başlarken, batı yakasında ise yaklaşık 1 saat sonra oy verme işlemi başlayacak. Demokratlar'ın adayı Clinton, oy verme işleminin başladığı New York’ta oyunu kullandı. Oy verme merkezine eşi Bill Clinton ile gelen Clinton’ın oldukça neşeli olduğu gözlendi. Coşkuyla karşılanan Clinton, oyunu kullanmasının ardından kendisini bekleyen taraftarları ile kısa bir süre sohbet etti.

TRUMP OYUNU KULLANDI

ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, New York’ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

ABD’de 45’inci Başkanı seçmek için sandık başına giden seçmen, aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Oy verme işlemi devam ederken, Donald Trump, New York’ta sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy kullanma noktasına eşi ile gelen Trump, oyunu kullanmasının ardından oy kullanma noktasındaki çocuklarla şakalaştı.

Seçimler kapsamında oyunu ilk kullanan Demokratların Başkan Adayı Hillary Clinton olmuştu.

Kaynak: Ahmet Aydemir / Türkiye Gazetesi