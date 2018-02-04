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ABD’deki tren kazası: 2 ölü, 116 yaralı

ABD’de yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 116’ya yükseldi.

ABDdeki tren kazası: 2 ölü, 116 yaralı

04 Şubat 2018 23:27

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde 147 yolcusuyla New York’tan Miami’ye giden yolcu treni ile yük treni gece saatlerinde çarpışmıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 3’ü ağır olmak üzere 116’ya yükseldiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump’ın, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı ve olayı yakından takip ettiği duyuruldu. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kazanın çok yönlü olarak araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Hasan Çelik

 

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