ABD’deki Türk vatandaşları sandığa gitmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleştirecek 27’nci dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Los Angeles Başkonsolosluğunun hizmet verdiği 12 eyalette yaşayan veya yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların 17 Haziran 2018 tarihine kadar 09:00 ile 21:00 saatleri arasında oy kullanabileceğini belirtti. Oğuz, “Görev bölgemizde yaklaşık 17 bin seçmen bulunmaktadır. Oy verme işlemleri hafta sonu itibariyle artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kayıtlı olan seçmenler Washington D.C., Los Angeles, New York, Boston, Miami, Houston ve Chicago’da bulunan temsilciliklerde ve seyahat durumunda Türkiye’de bulunan gümrük kapılarında bugünden itibaren 17 Haziran’a kadar oy kullanabilecek.

Oylar 18 Haziran'da Türkiye’ye gönderilecek

Seçmenler oy verebilmek için T.C. kimlik numaralarının bulunduğu nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı ve benzeri fotoğraflı resmi belgeleri yanlarında bulundurmak ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak zorunda. Konsolosluk yetkilileri özellikle uzun yoldan gelecek olan seçmenleri yola çıkmadan evvel Yüksek Seçim Kurulu’nun sayfasından kayıtlarını kontrol etmeleri için uyarıyor. Kullanılan oylar ise sandık ve seçim görevlilerinin gözetimi altında mühürlenerek 18 Haziran günü Türkiye’ye gönderilecek.

ABD’de Boston Başkonsolosluğu’na kayıtlı 7 bin 333, Houston Başkonsolosluğu’na kayıtlı 8 bin 283, Los Angeles Başkonsolosluğu’na kayıtlı 17 bin 597, Miami Başkonsolosluğu’na kayıtlı 8 bin 586, New York Başkonsolosluğu’na kayıtlı 39 bin 997, Chicago Başkonsolosluğu’na kayıtlı 10 bin 310 ve Washington Büyükelçiliği’ne kayıtlı 14 bin 199 olmak üzere toplam 106 bin 305 seçmen kaydı bulunmakta.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

