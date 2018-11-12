ABD'deki yangında ölü sayısı 31'e yükseldi

ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, 220 kişinin de halen kayıp olduğu açıklandı. Kalifornia'nın Woolsey Hill ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 bin'den fazla insan Malibu ve Los Angeles bölgesinden tahliye edildiği açıklandı.

Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillerma Del Toro

Öte yandan, yangında çok sayıda ünlü yıldızın da evi yandı. Malibu kentinde evlerini kaybeden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından resim paylaşarak üzüntülerini dile getirdiler. Malibu'da yaşayan ünlülerden Camille Grammer, Paula Patton, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi onlarca ünlü yıldızın, Kalifornia eyaletinde devam eden orman yangınlarında evlerini kaybettiklerini sosyal medyadan duyurdular.

April Love Geary'nin 2,4 milyon dolarlık evi yandı

Manken April Love Geary, 2,4 milyon dolarlık evlerinin yandığını açıkladı. 23 yaşındaki model, Instagram hesabından evinin yandığını gösteren bir fotoğrafını yayınladı. Daha önce evinin olduğu bölgeden duman bulutu görüntüsü paylaşan Manken April Love Geary,“Evimiz oralarda bir yerlerde. Çok üzgünüm ama, hepimiz çok güvendeyiz. Malibu'daki herkes için dua edin, bizim evimiz alevler içinde” diyerek paylaşımda bulundu. Geary, sekiz aylık kızları ile Cuma günü, yangında “orada” olduklarını söyleyerek zorunlu tahliye edildiklerini” söyledi.

Televizyon ünlüsü Camille Grammer da evinin yanlış fotoğraflarını paylaştı. Grammer sosyal medyada yaptığı paylaşımda, itfaiyecilerin arabasını ve kişisel eşyalarını kurtardıklarını söyleyerek itfaiye erlerine teşekkür etti.

Sinema oyuncusu Gerard Butler sosyal medyada “Malibu'ya geri döndüğümde evinin yandığını gördüm” diyerek arka planda evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir selfie yayınladı.

Hasan Çelik

