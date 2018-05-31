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ABD'den AB, Kanada ve Meksika’ya ek gümrük vergisi

ABD, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifelerini, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağını açıkladı.

ABDden AB, Kanada ve Meksikaya ek gümrük vergisi

31 Mayıs 2018 19:05

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konferans bağlantısında yaptığı basın açıklamasında AB, Kanada ve Meksika’nın geçici muafiyet süresinin dolmasının ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıkladı. Ross, AB, Kanada ve Meksika'dan yapılan çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10’luk gümrük tarifesinin gece yarısı yürürlüğe gireceğini ifade etti.

AB’den tepki

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD’nin gümrük vergisi kararını AB ülkelerine başka bir seçenek bırakmadığını ifade ederek karşı-tedbirler getirileceğini ifade etti. Juncker, kararın açık ve basit bir şekilde korumacı politika olduğunu belirterek, "Bu karardan endişe duyuyorum” dedi.  

 

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