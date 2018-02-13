ABD'den Afrin açıklaması: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Orta Doğu ziyaretine devam ediyor. Mısır’ın ardından Kuveyt’e geçen Tillerson, Afrin’e ilişkin açıklama yaptı. Kaygı duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin güvenlik endişesinin farkındayız” dedi. Suriye’deki büyük askeri operasyonların sona ermesinin DEAŞ’ın tamamen yenilgiye uğratıldığı anlamına gelmemesi gerektiğini kaydeden Tillerson, ülkede özgürlüğe kavuşturulan bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek gelir yardımında bulunulacağını da dile getirdi.