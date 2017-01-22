Vekaleten Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne devam eden Mark Toner, Kazakistan Büyükelçisi George Krol’un sadece gözlemci statüsüyle görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Toner yaptığı yazılı açıklamada, “Başkanlık yemin töreni ve yönetimdeki geçiş sürecinin acil taleplerini göz önünde bulundurduğumuzdan, Washington’dan bir heyet Astana’daki konferansa katılmayacak” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’a daveti için teşekkür eden Toner, ABD’nin Suriye krizinde siyasi çözüme bağlı olduğunu da dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmelere bir Ortadoğu uzmanı göndermesini umduğunu söylemişti.

Trump’ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Rex Tillerson Senato’dan henüz onay almış değil. Bu nedenle yeni yönetim, Dışişleri’nin üç numaralı ismi müsteşar Tom Shannon’ı vekaleten bakanlığı yürütmekle görevlendirdi.

Astana görüşmelerinde Türkiye ve Rusya'nın garantör olarak katılıyor.

Muhammed Mollaoğlu