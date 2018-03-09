ABD’den ’Ayla’ya iki ödül

Ayla filmi, ABD’nin Arizona eyaletinde 24. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden iki büyük başarıyla döndü. Kahraman Türk subayı Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı sırasında yaşadığı gerçek olayları merkezine alan, sevginin evrensel gücünü anlatan Ayla filmi, “En İyi Yabancı Film” ödülünün yanı sıra izleyicilerin oylarıyla da “En İyi Film” ödülünü ülkemize getirdi. İlk kez 1994 yılında düzenlenmesinin ardından geleneksel olarak her yıl dünyanın dört bir tarafından uzun ve kısa metraj filmleri, belgesel ve animasyonları, öğrenci filmlerini izleyicilerle buluşturan Sedona Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki yıldızı ’Ayla’ydı. 24 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, sekiz gün süren festivalde izleyicilerden gelen yoğun taleple ek salon açılan, iki gün olan gösterim sayısı dört güne çıkartılan Ayla, Amerika Birleşik Devletleri’nden 2 büyük ödülle döndü.