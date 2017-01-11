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ABD'den bir skandal açıklama daha: PYD de masada olmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısı sırasında Suriye görüşmelerinde PYD’nin de masada olması gerektiğini ifade etti.

ABDden bir skandal açıklama daha: PYD de masada olmalı

11 Ocak 2017 10:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış görüşmelerinde kimlerin yer alacağının, barış görüşmelerine önderlik eden gruplara ve Suriye halkına bağlı olduğunu kaydeden Toner, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi çözüm arayışının Suriye’deki tek çözüm yolu olduğuna ilişkin ABD’nin duruşunun değişmediğini bildirdi. Açıklamaları sırasında PYD’nin de Suriye görüşmeleri kapsamında masada olması gerektiğini kaydeden Toner, PYD’nin bu sürecin bir parçası olması gerektiğini savundu. Toner PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini, silah desteği sağlamadıklarını ancak taktiksel destek verdiklerini ifade etti.
Açıklamaları sırasında PKK’yı terör örgütü olarak gördüklerini dile getiren Mark Toner, PKK ile mücadelede Türkiye’nin yanında olduklarını dile getirdi. Toner, basın mensuplarının, “PYD, PKK değilse neden silah vermiyorsunuz” sorusuna ise, “YPD, DEAŞ’la mücadelede önemli bir güç. Ancak diğerleri konusunda duyarlıyız. Diğerleri derken, Türkiye’nin PYD ile duyarlılığını göz önünde tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Toner, Türkiye’deki anayasa değişikliği ile ilgili soruya ise, “Bir partner ve Türkiye’nin bir müttefiki olarak yakından takip ediyoruz. Ancak, Türk parlamentosu ve halkının karar vereceği içişleri konularına girmeyeceğim” yanıtını verdi. 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, pkk


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