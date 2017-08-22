ABD'den Çin ve Rus şirketlerine yaptırım kararı

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 16 Çin ve Rus şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararlarının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun olduğu, söz konusu 16 şirketin Kuzey Kore enerji sektörüyle anlaşmaları olduğu, yurt dışındaki işçilere yardım ettiği belirtildi.

Hazine Bakanlığı Sekreteri Steven Mnuchin, "Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki şirketler ve bireylerin, Kuzey Kore için kitle imha silahları geliştirmek ve bölgede istikrarı bozma çalışması asla kabul edilemez. Kuzey Kore'ye destek sağlayan şirketlere karşı ve gelecekte bu tür yaptırımlarımız sürecek. BM'nin almış olduğu yaptırımlarına uygun kararlar alıyoruz" dedi.

Yaptırımı onaylananlar arasında 3'ü kömür şirketi olmak olmak üzere Çin'in 6 şirketi, Kuzey Kore'ye petrol satan 2 Singapurlu şirket ve onlarla birlikte çalışan 4 Rus şirketine, ayrıca Kuzey Kore işçilerine gelir sağlamak için yurtdışında heykeller yapan Namibya merkezli Kuzey Koreli yöneticilerin yönettiği şirketler yer alıyor.

Hasan Çelik

