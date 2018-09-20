ABD'den Çin'e Rusya yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4'üncü jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerinin satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu'na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kararın Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtildi.

Alınan yaptırım kararları arasında ise, ABD'ye ihracat lisanslarının iptali, ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulması ve Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerinin de aynı yaptırımların uygulama hakkına sahip olması yer alıyor. Kararda ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.

Trump yönetimi Rusya'dan silah alan ve almayı planlayan diğer ülkelere karşı da yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda henüz bir karar almadığını duyurdu. Rusya'dan S-400 almayı planlayan ülkeler arasında Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fas bulunuyor.

Yüksek düzeyde bir yetkili alınan kararda “kötü niyetli aktiviteler neticesinde Rusya'ya bedel ödeme” amacı güdüldüğünü söyledi. Yetkili ayrıca kararın hiçbir ülkenin savunma becerilerini engelleme amacı taşınmadığının altını çizdi. Yaptırımlar 2017 yılında yürürlüğe giren Amerika Muhaliflerine Karşı Yaptırım Kanunu (CAATSA) çerçevesinde uygulanıyor.

33 Rus yetkili ve kuruma yaptırım kararı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca CAATSA çerçevesinde 33 Rus yetkili ve kurumla ilgili yaptırım kararı alındığı duyurdu.

Yaptırım kararı alınan kurum ve kişiler ise şöyle:

PMC Wagner

Oboronlogistika, OOO

Komsomolsk-na-AmurAviation Production Organization (KNAAPO)

Internet Research Agency LLC

Concord Management - Consulting LLC

Concord Catering

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

MikhailI vanovich Bystrov

Mikhail Leonidovich Burchik

Aleksandra Yuryevna Krylova

Anna Vladislavovna Bogacheva

Sergey Pavlovich Polozov

Maria Anatolyevna Bovda

Robert Sergeyevich Bovda

Dzheykhun Nasimi Ogly Aslanov

Vadim Vladimirovich Podkopaev

GlebIgorevich Vasilchenko

Irina Viktorovna Kaverzina

Vladimir Venkov

Viktor Borisovich Netyksho

Bori sAlekseyevich Antonov

Dmitriy Sergeyevich Badin

Ivan SergeyevichYermakov

Aleksey Viktorovich Lukashev

Sergey Aleksandrovich Morgachev

Nikolay Yuryevich Kozachek

Pavel Vyacheslavovich Yershov

Artem Andreyevich Malyshev

Aleksandr Vladimirovich Osadchuk

Aleksey Aleksandrovich Potemkin

Anatoliy Sergeyevich Kovalev

Igor Valentinovich Korobov

Sergey Aleksandrovich Gizunov

