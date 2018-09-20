ABD'den Çin'e Rusya yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4'üncü jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerinin satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu'na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kararın Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtildi.
Alınan yaptırım kararları arasında ise, ABD'ye ihracat lisanslarının iptali, ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulması ve Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerinin de aynı yaptırımların uygulama hakkına sahip olması yer alıyor. Kararda ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.
Trump yönetimi Rusya'dan silah alan ve almayı planlayan diğer ülkelere karşı da yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda henüz bir karar almadığını duyurdu. Rusya'dan S-400 almayı planlayan ülkeler arasında Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fas bulunuyor.
Yüksek düzeyde bir yetkili alınan kararda “kötü niyetli aktiviteler neticesinde Rusya'ya bedel ödeme” amacı güdüldüğünü söyledi. Yetkili ayrıca kararın hiçbir ülkenin savunma becerilerini engelleme amacı taşınmadığının altını çizdi. Yaptırımlar 2017 yılında yürürlüğe giren Amerika Muhaliflerine Karşı Yaptırım Kanunu (CAATSA) çerçevesinde uygulanıyor.
33 Rus yetkili ve kuruma yaptırım kararı
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca CAATSA çerçevesinde 33 Rus yetkili ve kurumla ilgili yaptırım kararı alındığı duyurdu.
Yaptırım kararı alınan kurum ve kişiler ise şöyle:
PMC Wagner
Oboronlogistika, OOO
Komsomolsk-na-AmurAviation Production Organization (KNAAPO)
Internet Research Agency LLC
Concord Management - Consulting LLC
Concord Catering
Yevgeniy Viktorovich Prigozhin
MikhailI vanovich Bystrov
Mikhail Leonidovich Burchik
Aleksandra Yuryevna Krylova
Anna Vladislavovna Bogacheva
Sergey Pavlovich Polozov
Maria Anatolyevna Bovda
Robert Sergeyevich Bovda
Dzheykhun Nasimi Ogly Aslanov
Vadim Vladimirovich Podkopaev
GlebIgorevich Vasilchenko
Irina Viktorovna Kaverzina
Vladimir Venkov
Viktor Borisovich Netyksho
Bori sAlekseyevich Antonov
Dmitriy Sergeyevich Badin
Ivan SergeyevichYermakov
Aleksey Viktorovich Lukashev
Sergey Aleksandrovich Morgachev
Nikolay Yuryevich Kozachek
Pavel Vyacheslavovich Yershov
Artem Andreyevich Malyshev
Aleksandr Vladimirovich Osadchuk
Aleksey Aleksandrovich Potemkin
Anatoliy Sergeyevich Kovalev
Igor Valentinovich Korobov
Sergey Aleksandrovich Gizunov