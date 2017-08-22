ABD’den darbeci Sisi’ye şok!

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin, Mısır'a yaptığı askeri yardımı insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği gerekçesiyle 290 milyon dolarlık yardımı dondurmayı planladığı bildirildi. Karara gerekçe olarak, Kahire'nin sivil özgürlük tavrı konusundaki hayal kırıklığı, muhalefet konusunda artan ve geniş çapta sivil toplum örgütleri için düzenleyici yasaların çıkarılmaması ve birçok konuda ilerleme kaydedilemediği gösterildi.

Yetkililer konuya ilişkin Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin STK yasasının yürürlüğe girmesine izin vermesini, insan hakları grupları ve aktivistlerin çalışmalarını etkili bir şekilde yasaklamasını ve yardım kuruluşlarının faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuya ilişkin, "Mısır ile güçlendirilmiş güvenlik işbirliği, ABD ulusal güvenliği için önemlidir. İnsan hakları ve yeni STK yasası da dahil olmak üzere kilit alanlarda Mısır'ın ilerleme kaydetmemesinden endişe ediyoruz" dedi.

Kararın ardından Mısır hak savunucuları ise Sisi'yi, 2011 yılındaki Arap Baharı ayaklanmasında kazanılan özgürlükleri silmekle suçlarken, tarihin en kötü darbeleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Öte yandan ABD yasalarına göre, Kahire'nin insan haklarını ve demokrasiyi geliştirme konusunda ilerleme kaydedildiğini ispatlayamaması durumunda, yönetimin Mısır'a yıllık olarak FMF fonlarında sağladığı 1,3 milyar doların yüzde 15'ini veya 195 milyon dolar tutarında tevkifat yapması gerekiyor.

Hasan Çelik