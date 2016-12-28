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ABD’den DEAŞ ve YPG’ye destek eleştirisi

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki iddialara ilişkin, “ABD hükümeti geçmişte DAEŞ’i kurmamış veya desteklememiştir. ABD hükumetinin DAEŞ’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” açıklamasında bulundu.


28 Aralık 2016 15:30

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin resmi twitter adresinden açıklama yaptı. Konuya dair Türk medyasında yanlış bilgilerin dolaştığının kaydedildiği açıklama şöyle: “ABD hükumeti DAEŞ’i desteklememektedir. ABD hükumeti geçmişte DAEŞ’i oluşturmamış veya desteklememiştir. ABD hükumetinin DAEŞ’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık. DEAŞ’a karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, DEAŞ’ı yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükumetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde DEAŞ’la mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.Tıpkı Türkiye gibi, ABD de DEAŞ destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.” 

İlker Turak

Etiketler: ABD Ankara Büyükelçiliği, YPG ve DEAŞ


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