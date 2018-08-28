'ABD’den en ufak bir korkumuz yok'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün İranlı milletvekillerinin sorularına yanıt vermek üzere meclise gitti. Ruhani yaptığı açıklamalarda İran’ın sorunları aşacağını belirterek, “ABD’den de, diğer problemlerden de en ufak bir korkumuz yok” dedi.

İran Meclisi Ruhani’ye, hükümetinin kaçakçılık konusunda başarısız olması, banka yaptırımları, işsizlik, ekonomik depresyon ve döviz kurlarının artması konularında sorular yöneltti.

Ruhani sorular karşısında cevap vermenin zaaf olmadığı ve cesaret istediğinin altını çizdi. Ruhani tüm hükümet yetkililerinin sorular karşısında cevap vermesi gerektiğini ifade ederken, hükümet ve meclis arasında bir ayrımın oluşmadığını söyledi.

“SORUNLARIN KAYNAĞI BİZİM ALGIMIZ”

İran’daki koşulların 2018 yılında birden değişmesinin, döviz, işsizlik, banka sistemi veya kaçakçılıktan kaynaklanmadığını düşündüğünü ifade eden Ruhani, “Bana göre, sorun İran milletinin geleceğe yönelik algılarından kaynaklanıyor. Birden İran halkının geleceğe yönelik algıları değişti ve bu büyük bir dert. İşsizlik meselesi büyük bir sorun, banka sistemlerindeki problemler, ekonomik kalkınma ve döviz konuları önemli ancak bunlar halkın ümit ve güveni karşısında hiçbir şey değil” diye konuştu.

“BEYAZ SARAY’IN KOMPLO YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ruhani İran’ın tüm sorunların üstesinden geleceğinin altını çizerek, “Halkımıza ABD’nin komploları sayesinde zafer elde etmesine izin vermeyeceğimizi anlatmamız gerekiyor. Beyaz Saray’da bir araya gelen bir avuç İran karşıtının bize karşı komplo yapmasına izin vermeyeceğiz” dedi. “Beyaz Saray, bugün mecliste düzenlenen toplantı sonunda sevineceğini sanmasın” diyen Ruhani, “Beyaz Saray toplantı sonunda son derece üzgün olacaktır zira bu toplantının sonu, hükümet, meclis, yargı ve silahlı güçlerin birliği anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarının devamında, “ABD’den de, oluşan problemlerden de en ufak bir korkumuz yok” ifadelerine yer verdi.

Ruhani, açıklamalarının ardından İranlı milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ruhani’nin konuşmasını oylayarak değerlendiren milletvekilleri, banka yaptırımlarının devam etmesi sorusu dışında hiçbir cevabı yeterli bulmadıklarını belirtti.