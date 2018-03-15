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iha.com.tr »
Gündem »
ABD'den flaş Menbiç açıklaması! Henüz anlaşma yok
15 Mart 2018 23:02
ABD'den flaş Menbiç açıklaması! Henüz anlaşma yok
ABD Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor." dedi.
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15 Mart 2018 23:02
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