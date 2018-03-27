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ABD’den flaş Sincar açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Sincar’daki PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini belirterek, "PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" dedi.

ABDden flaş Sincar açıklaması

27 Mart 2018 22:45

ABD Savunma Bakanı James Mattis, bakanlığının basın ofisine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Mattis, Irak’ın kuzeyinde yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün varlığına ilişkin, "Kuzey Irak’ta sınırın karşı tarafında yer alan Sincar’da PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidi var. Bilindiği üzere PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk’ü öldürdüler ve PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Jim Mattis, ABD’nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesine yönelik açıklamasında, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez Avrupa’da kimyasal bir silah kullandığını belirtti. NATO’nun 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine ilişkin ise Mattis, "Sadece o diplomatları çıkarmadılar aynı zamanda Rusya ile ilgili her şeyi iptal ettiler" şeklinde konuştu. 

Hasan Çelik 

Etiketler: ABD, Sincar

 

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