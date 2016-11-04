ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, basın toplantısı düzenledi. Toner’a, basın mensuplarının sorularını ABD ile Türkiye’nin Münbiç konusunda anlaştığına dair açıklamalar soruldu. ABD'li Sözcü, “ABD ile Türkiye’nin YPG’yi Münbiç’ten temizlenmesi konusunda anlaştığına dair açıklamaları ilk kez duyuyorum. Bunu doğrulayamam” dedi.

YPG ile Suriye’nin kuzeyinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Toner, “DEAŞ’a karşı mücadelede etkili oldular. Bu gerçek hakkında konuştuk. YPG geniş koalisyonun parçasıdır. YPG ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve bize verdikleri sözü tutmalarını istemiştik” diye konuştu.