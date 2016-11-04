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ABD'den flaş Türkiye ve Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında ABD ile Türkiye’nin Münbiç konusunda anlaştıklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Bu konudaki açıklamaları ilk kez duyuyorum” dedi.

ABDden flaş Türkiye ve Münbiç açıklaması

04 Kasım 2016 10:59

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, basın toplantısı düzenledi. Toner’a, basın mensuplarının sorularını ABD ile Türkiye’nin Münbiç konusunda anlaştığına dair açıklamalar soruldu. ABD'li Sözcü, “ABD ile Türkiye’nin YPG’yi Münbiç’ten temizlenmesi konusunda anlaştığına dair açıklamaları ilk kez duyuyorum. Bunu doğrulayamam” dedi. 

YPG ile Suriye’nin kuzeyinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Toner, “DEAŞ’a karşı mücadelede etkili oldular. Bu gerçek hakkında konuştuk. YPG geniş koalisyonun parçasıdır. YPG ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve bize verdikleri sözü tutmalarını istemiştik” diye konuştu. 

Etiketler: ABD, münbiç


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