Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan’ın sözlerine dair yorumu olup olmadığı sorulan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Mark Toner, “Dürüst olmak gerekirse bu gülünç. Hepinizin de anlayacağı gibi doğruluk temelinden uzak. Koalisyon içindeki, Suriye’nin kuzeyindeki ve Irak’taki faaliyetlerimize bakanlar DEAŞ’ı yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez” ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışıldığını kaydeden Toner, “Türkiye ile sürekli bir diyaloğumuz var ve çabalarımızın nasıl arttırılacağını ele alıyoruz” ifadesini kullandı.

Toner bir başka soru üzerine, “Suriye Demokratik güçlerine taktiksel destek veriyoruz. Bunda bir sürpriz yok. Bu konuda da şeffafız. Ortak hedefimiz DEAŞ’ı yenmek. Suriye Demokratik güçleri, defalarca söylediğimiz gibi DEAŞ’a karşı etkili mücadele eden güçler. Onlara verdiğimiz taktiksel destek devam edecek. Ayrıca daha önce söylediğimiz gibi, YPG’ye silah yardımında bulunmadık. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara mühimmat ve malzeme sağladık. Net olmak gerekirse, Türkiye’de terör saldırıları gerçekleştiren PKK’ya destek veren herhangi bir gruba da karşıyız” açıklamasını yaptı.