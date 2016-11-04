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ABD'den HDP'li vekillerin tutuklanmasına ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiği bir mesaj yayımladı.

ABDden HDPli vekillerin tutuklanmasına ilişkin açıklama

04 Kasım 2016 18:21

ABD Büyükelçiliğinin Twitter sayfasında HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından bir mesaj yayımlandı. ABD Ankara Büyükelçiği, Twitter sayfasında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski'nin İngilizce attığı tweet'in Türkçe tercümesini paylaştı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Türk hükümetinin HDP liderlerini ve diğer milletvekillerini tutuklayıp, internete erişimi engellemesi dost ve müttefik olarak bizi derinden rahatsız etti. Demokrasilerin, seçilmiş milletvekillerine karşı yasal işlemde bulunurken, bu işlemi haklı çıkarma ve adalete güveni koruma üstün görevi var. Basın özgürlüğü ve internet erişimi sağlıklı demokrasi ve ekonomi için esastır. Türkiye’yi, bilgiye erişimi yeniden sağlamaya çağırıyorum." 

Etiketler: ABD, Hdp


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