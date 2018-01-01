ABD’den İran açıklaması: 'Destekliyoruz'

İran’da işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı Perşembe günü başlayan protestolar sürüyor. ABD, ülkenin Meşhed kentinde başlayan daha sonra Kirmanşah, Reşt, İsfahan, Kum ve ardından da Tahran’a sıçrayan eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

ABD’nin açıklaması İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yaşanan protestolarda ilk kez gerçekleştirdiği konuşmanın ardından geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders açıklamada, “İran halkının kendilerini barışçıl şekilde ifade etme haklarını destekliyoruz. Sesleri duyulmayı hak ediyor” dedi. Sanders, tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede günlerdir devam edem kitlesel gösterilerin ardından ilk kez dün konuştu. Ruhani açıklamasında, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" demişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rejiminin yolsuzluğundan ve yurtdışında terörizmi beslemesinden bıkan İranlı vatandaşlarının barışçıl gösterilerine ilişkin haberler geliyor. İran hükümeti, vatandaşlarının kendilerini ifade etme hakkı da dahil her türlü hakkına saygı duymalı” demişti.