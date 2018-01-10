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ABD'den İran'a çağrı: 'Tutukluları serbest bırakın'

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) İran’a, protesto gösterilerinde tutuklananların serbest bırakılması yönünde çağrı yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

ABDden İrana çağrı: Tutukluları serbest bırakın

10 Ocak 2018 23:48

İran’da gerçekleştirilen ve daha sonra provokasyona dönüşen devlet karşıtı protestolara ilişkin ABD yönetiminden yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray’ın web sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'da binlerce kişinin tutuklamasından dolayı endişe duyduğu ifade edilerek, tutuklanan göstericilerden bazılarına işkence yapıldığı ve öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, “İran diktatörlüğü, vatandaşlarının temel haklarını bastırdığı için sessiz kalmayacağız ve İran liderlerini her ihlalden sorumlu tutacağız. İran'daki protestocular, hükümetin baskısını, yolsuzluğunu, ulusal kaynakların askeri maceracılık için boşa harcanmasını meşru şikayetlerini ifade ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında, ABD'nin İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. 

Etiketler: ABD, iran

 

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