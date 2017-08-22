'ABD'den izlenebilen güneş tutulması, depremi tetikleyecek'

Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini öne süren Kadir Sütçü, bilim insanlarının ‘ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması’ olarak nitelendirdiği tam güneş tutulmasının ardından 8.5 veya 9.5 arası deprem meydan gelebileceğini söyledi.

Sütçü, depreme neden olarak ise dünyanın tutulma esnasında yaşayacağı enerji kaybını gösterdi. Sütçü şunları kaydetti: “Deprem enerjisini dünya kullanıyor. Dünya 2 kere dönüyor hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönerken güneşin enerjisini kullanıyor ama kendi ekseni etrafında dönerken gece-gündüz meydana geliyor. Burada kullandığı enerji deprem enerjisidir. Güneşten eğer enerji kesilirse dünya daha büyük deprem üretmek kaydıyla o enerjiyi telafi edebilir. Onun için bu güneş tutulması tam güneş tutulmasıdır. Süresi uzundur. Enerji kaynı büyüktür. Bu nedenle dünyanın temkinli olması gerekiyor. Bir buçuk yıldan beri 8.0 üzerinde bir deprem olmadı. Bu depremlerde seri halde, 7.0 seri halde depremler meydana gelebilir. Ya da 8.5 veya 9.5 arası deprem meydan gelebilir diye düşünüyorum”.

Dünyada 2006 yılında beri her gün 5.0 üzerinde bir deprem ve yaklaşık 10-15 tane 4.0 'lik deprem olduğunu öne süren Sütçü, “Dünyada 2 enerji var, bir tanesi Güneş'in enerjisi diğeri ise depremlerin enerjisidir. Dünyada 2006 yılında beri takip ettiğim kadarıyla her gün bir tane 5.0 üzerinde bir deprem ve yaklaşık 10-15 tane 4.0 'lik deprem olur. Eğer bu depremler olmazsa mümkünü yok dünya tekrar kendini bir benek gibi hasta hisseder. Depremlerin bir enerjisi var atmosfer bunu kullanıyor. İkinci bir enerji hüneriysen gelen enerjidir. Dünya güneşten gelen enerjiyi sanıyorum ki dünyanın güneşin etrafında dönmesinde kullandığını zannediyorum. Eğer dünya güneşin etrafında dönerken güneşten gelen enerji kullanıyorsa bu güneş tutulması, sanıyorum ki en uzun güneş tutulması olacak 90 dakikalık bir enerji kaybı olacak. Ay, güneş ile dünya arasına girecek belli bir bölgede enerjiyi kestikten sonra dünya bu enerjiyi nereden çıkarması gerekir siye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tam güneş tutulması

2006 yılında Ay ve Güneş tutulması sonra 7 tane büyük deprem meydana geldiğini aktaran Sütçü, “Bu tam, halkalı, parçalı güneş tutulmaları gibi 21 Ağustos'ta Amerika'da olacak olan tam güneş tutulmasıdır. Depremlerle güneş tutulması arasında 15 günlük süre zarfında ilişkisi var mıdır diye makaleler yazılmıştır. 2006 yılında ay ve güneş tutulması sonra 7 tane büyük deprem meydana geldi. Buda büyük bir örnek olabilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Olası deprem nerede olacak ?

Kadir Sütçü tutulma sonrasında yaşanacak olası depremin yerini tespit etmek için ABD’nin baz alınmasını gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: ”Güneş tutulmasının tam gerçekleşeceği yer Amerika, biz o enlemi baz alırız. Dünyada o enlemi üzerinde gözlem yaparız. Bir boylamı dikkate alırız. Boylamı dikkate aldığımız zaman Alaska'dan tutun Güney Amerika'ya kadar bir dikdörtgen çizeriz. Bu dikdörtgen içerisinde deprem olma olasılığına bakarız. Amerika Kıtası’nı tam olarak enlemini ve boylamını alıyoruz ve depremi buralarda aramamız gerektiğini söylüyorum”.

