ABD'den Katar'a çağrı!

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Tillerson’un yaptığı görüşmelere dayanarak, tarafların bir araya gelerek birbirleriyle doğrudan görüşmelerinin bir sonraki önemli adım olacağını inandığını söyledi. Sözcü Nauert, kesin bir tarih vermeden bunun olmasını beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Kuveyt ve Suudi Arabistan’a yaptığı yoğun mekik diplomasisine rağmen körfezdeki Katar krizinin hala gerginliğini koruduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, terör örgütü olduğunu iddia ettiği Müslüman Kardeşler, Hamas gibi örgütleri desteklediği ve finans sağladığı iddiasıyla Katar’a 5 Haziranda; kara, deniz ve hava ambargosu uygulayarak ilişkilerini kesti. Katar bu iddiaları reddetti. Daha sonra amborgocu ülkeler Katar’a El Cezire’nin kapatılması ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması dahil 13 maddelik bir istek listesi sundu. Katar bu listedeki isteklerin uygulanamaz olduğunu iddia ederek reddetti. Uluslararası tepkiler üzerine Ambargocu dört Arap ülkesinin El Cezire televizyonun kapatılması isteğinden vazgeçtiği kaydedildi.

Doha’daki yetkililerin krizin yakın gelecekte bitmesinin beklenmediğini söylediği belirtildi.

Katar hükumet yetkililerinin ambargo kalkmadan krizi konusunda görüşme yapmayacaklarını belirttiği kaydedildi.

ABD ile Katar arasında mutabakat zaptının imzalanması sebebiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yayınlanan gazetelerin Tillerson’ı Katar tarafını desteklemekle suçlandığı belirtildi.