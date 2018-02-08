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ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, 'Münbiç konusunda Türkiye'nin baskılarının devam ettiğini ancak şu anda herhangi bir durum değişikliği olmadığını söyledi'.

ABDden Münbiç açıklaması

08 Şubat 2018 23:10
 

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