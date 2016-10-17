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ABD'den 'Musul Operasyonu' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Musul Operasyonuna ilişkin, “Bu Iraklıların operasyonu, liderlik rolünde onlar var” dedi. Cook, Başika konusunda da Ankara ve Bağdat’ı diyalog kurmaya çağırdı.

ABDden Musul Operasyonu açıklaması

17 Ekim 2016 22:05

Musul operasyonunun ilk gün itibarıyla hızlı ilerlediğini kaydeden Sözcü Peter Cook, uzun sürecek bir mücadele olmasının beklendiğini ancak an itibariyle hedeflere ulaşıldığının görüldüğünü söyledi. Operasyon için “Bu Iraklıların operasyonu, liderlik rolünde onlar var” diyen Cook, ABD askerinin Musul’a girip girmeyeceği konusunun bugünün konusu olmadığını söyledi. Irak’ta 5 bin askerlerinin bulunduğunu anlatan Cook, harekata operasyonel destek verdiklerini ifade etti.

Cook, Türkiye ve Irak arasında krize yol açan Başika Kampı konusunda ise iki ülkeyi diyalog kurmaya çağırdı. 

Etiketler: ABD, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Başika, Musul operasyonu


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