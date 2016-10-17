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ABD'den Musul operasyonuyla ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Musul operasyonuyla ilgili önemli açıklama bulundu.

ABDden Musul operasyonuyla ilgili ilk açıklama

17 Ekim 2016 08:02

McGurk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Musul operasyonunu başlattığını ve iki yıldır DAEŞ karanlığında bulunan Musul'u özgürleştirme operasyonunun başladığını duyurdu. 

Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un bir diğer açıklaması ise, yerel güçlere destek niteliğindeydi. McGurk, 'Irak ordusunun, Peşmerge ve Ninova gönüllülerinin yolu açık olsun' şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan McGurk, ''Bu tarihi operasyonda bulunmaktan onur duyuyoruz'' mesajını vermeyi de unutmadı. 

Etiketler: Brett McGurk, Musul operasyonu


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