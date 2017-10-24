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ABD'den Myanmar'a yaptırım tehdidi

Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yapılan soykırım devam ederken ABD, Myanmar Hükümetini yaptırım uygulamakla tehdit etti.

ABDden Myanmara yaptırım tehdidi

24 Ekim 2017 11:15

Trump yönetimi, Myanmar Hükümeti'nin Rohingyalı Müslüman azınlığa Birleşmiş Milletlerin "Soykırımın ders kitabı" olarak nitelediği ölümcül baskılara son vermemesi halinde yaptırım uygulamakla tehdit etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Myanmar'daki varlıklarını dondurması ve seçilen kişiler üzerinde vize yasakları düzenlemesine izin veren Global Magnitsky Yasası uyarınca hedeflenen yaptırımları araştırıldığı bildirildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Myanmar'ın Rakhine eyaletinde Rohingyalı Müslümanlar ve diğer toplulukların yaşadığı şiddetli ve travmatik baskılarla ilgili büyük kaygı duymaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trump Myanmar'daki Rohingya krizini sona erdirmek için bir şeyler yapmamakla suçlandı.
 

Etiketler: ABD, Myanmar

 

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