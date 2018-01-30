ABD’den Rus politikacılara yaptırım kararı

ABD’nin yayınladığı “Kremlin raporu” olarak bilinen yeni yaptırım listesi, Kremlin ve Washington arasındaki tansiyonu arttırdı. ABD, 2016'da ABD'deki seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla ilişkili Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletti. ABD, Maliye Bakanlığı 114 Rus siyasetçi ve 96 işadamının yer aldığı yaptırım listesini yayınladı. Listede, Rus Başbakan Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve hatta Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da yer alıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu isimlere yönelik yeni yaptırımlar uygulanmayacağı bazı isimlerin ise yaptırımlara daha önce tabi tutulduğu belirtildi.

Yaptırımlara tepkiler gelmeye başladı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin açıklama yaptı. “ABD’nin attığı adım Rusya’da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileme amacı taşıyor” diyen Peskov, ABD'nin Kremlin'e yakın insanlar hakkında yayınladığı yaptırım listesinin Rus şirketlerinin, işadamlarının ve politikacılarının imajına zarar verebileceğini söyledi. Peskov, eşi benzeri görülmemiş bu raporun kötü sonuçlar doğurmadan Rusya tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, yaptırımların hiçbir sonuca ulaşmadığını ve ülkesinin gözünü korkutmadığını söyledi. Rus Milletvekili Vladimir Dzhabarov, yaptırımların neredeyse ülkenin bütün liderlerini kapsamasını ikili ilişkilerin fiilen kopması olarak değerlendirdi.