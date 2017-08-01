ABD’den Rusya ve Kuzey Kore açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin "ciddi stres altında" olduğunu ancak Washington ile Moskova’nın DEAŞ ile savaşırken ve Suriye’de barış koşullarını oluşturmaya çalışırken birlikte çalışmayı denediklerini ifade etti.

“KUZEY KORE’YLE DİYALOG KURMAK İSTİYORUZ”

Kuzey Kore ile ilgili olarak da, “Rejim değişikliği istemiyoruz, rejimin çöküşünü istemiyoruz, yarımadanın hızlandırılmış birleşmesini istemiyoruz, 38. Paralele askerimizi göndermek için bir bahane aramıyoruz" diyen Tillerson, “Biz düşmanınız değiliz ama siz bize kabul edilemez bir tehditte bulunuyorsunuz ve biz buna cevap vermek zorundayız. Bir noktada bunu anlamaya başlayacaklarını umuyoruz ve onlarla oturup bir diyalog kurmak istiyoruz "diye konuştu.